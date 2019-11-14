2019-11-14T15:01:02+03:00
Общество

Глава Ямала пообещал заменить покрытие футбольного поля в Яр-Сале

Арктический климат и востребованность повлияли на качество покрытия
Анна Полякова
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Глава Ямала пообещал заменить покрытие футбольного поля в Яр-Сале Фото: pixabay.comГлава Ямала пообещал заменить покрытие футбольного поля в Яр-Сале Фото: pixabay.com
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал оказать содействие спортсменам села Яр-Сале Ямальского района. К главе региона на личном приеме обратился тренер по северному многоборью, который попросил помочь в замене покрытия футбольного поля.

Это поле было открыто в райцентре Ямальского района в 2008-м и с того времени пользуется большой популярностью: здесь проходят тренировки спортсменов, соревнования и уроки физкультуры учеников школы-интерната. Арктический климат и такая востребованность изрядно повлияли на качество покрытия.

Глава региона, отметив, что округ в 2020 году существенно увеличивает поддержку сферы физкультуры и спорта, пообещал тренеру, что вопрос взят на контроль и должен быть решён в третьем квартале будущего года, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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