В 2019 году на Ямале планируется расселить 68 балков

14 Нояб. 14:01 2019-11-14T14:04:41+03:00

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На Ямале зарегистрировано 393 балка, в которых проживают люди, в том числе 150 семей с детьми. Об этом сообщили на заседании правительства ЯНАО, которое прошло в Салехарде 14 ноября.

В 2019 году планируется расселить 68 балков. На сегодняшний день жителям выдан 51 сертификат на предоставление социальных выплат, пояснили в региональном правительстве.

Работа продолжится и в 2020 году – в следующем году планируется переселить в комфортные квартиры жителей 59 балков. В первую очередь, переехать должны семьи с несовершеннолетними детьми. Для получения соцвыплаты необходимо подтвердить факт вселения и проживания в балке до 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU