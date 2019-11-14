2019-11-14T13:56:53+03:00
Экономика

Глава Ямала призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками

Регион необходимо обеспечить первичным рынком жилья
Анна Полякова
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Глава Ямала призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками Фото: yanao.ruГлава Ямала призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками Фото: yanao.ru
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Основными темами заседание правительства Ямала, которое состоялось Салехарде 14 ноября, стали планы по расселению аварийных домов и балков. Здесь же обсудили работу жилищных программ, контроль за проблемными стройками.

Суммарно поддержку от округа на приобретение новых квартир в 2019 году получают 2889 семей. Как сообщил замгубернатора Ямала Андрей Воронов, жилищные сертификаты выданы 588 семьям бюджетников. 99 из них уже воспользовались сертификатами – нашли новые квартиры. Активнее всего эта работа ведется в Новом Уренгое, Салехарде, Приуральском районе. При этом около 200 сертификатов пришлось продлить на следующий год из-за отсутствия жилья на первичном рынке. Губернатор призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками, чтобы обеспечить необходимые темпы строительства новых домов.

- Наша базовая задача амбициозна – за ближайшие годы переселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Это больше, чем требуется от нас в рамках национального проекта, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Между тем, он отметил, что не везде работа была организована. В результате люди имеют на руках сертификаты и не могут ими распорядиться. Ответственность за организацию этой работы лежит на главах муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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