В Новом Уренгое разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой «Афганистан»

14 Нояб. 12:43 2019-11-14T12:47:30+03:00

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В Новом Уренгое с 20 октября не могут найти пропавшего 52-летнего мужчину. В последний раз Игоря Гарбатова видели в поселке Кортчаево, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Пост о этом появился в официальной группе поисковиков «Лиза Алерт Ямал». Добровольцы просят помощи в поиске ямальца. Здесь сообщается, что у мужчины на плече имеется татуировка «Афганистан». В ориентировке указано, что рост мужчины 17- - 175 см, светло-русые волосы, голубые глаза.

В комментариях к публикации местные жители переживают за пропавшего, говоря о морозах на территории Нового Уренгоя. К слову, сегодня, 14 ноября, -18 градусов, периодически идет снег. К ночи температура воздуха опустится до -31 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU