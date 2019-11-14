14 Нояб. 12:31 2019-11-14T12:32:57+03:00

В Новом Уренгое стартует конкурс на лучшую эмблему к 45-летию города Фото: newurengoy.ru

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К 45-летию Нового Уренгоя, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года, объявлен конкурс на лучшую праздничную эмблему города. Его участниками могут стать авторские коллективы, юридические и физические лица.

В администрации города пояснили, что эмблема должна быть легко читаема, включать в себя оригинальный графический элемент и шрифтовое начертание названия города. Победителя конкурса ждет денежный приз в размере 20 тысяч рублей.

Работы-эмблемы начнут принимать 15 ноября в любой технике - от изображений, выполненных от руки до 3D-рендеров с последующим переводом всех изображений в цифровой формат. Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное количество работ.

Направляя работу на конкурс, авторы дают право организаторам на использование присланных работ в качестве рекламного и информационного фотоматериала в некоммерческих целях. Итоги конкурса подведут по 20 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU