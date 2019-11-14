2019-11-14T12:32:57+03:00
Общество

В Новом Уренгое стартует конкурс на лучшую эмблему к 45-летию города

Работы-эмблемы принимаются в любой технике
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое стартует конкурс на лучшую эмблему к 45-летию города Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое стартует конкурс на лучшую эмблему к 45-летию города Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

К 45-летию Нового Уренгоя, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года, объявлен конкурс на лучшую праздничную эмблему города. Его участниками могут стать авторские коллективы, юридические и физические лица.

В администрации города пояснили, что эмблема должна быть легко читаема, включать в себя оригинальный графический элемент и шрифтовое начертание названия города. Победителя конкурса ждет денежный приз в размере 20 тысяч рублей.

Работы-эмблемы начнут принимать 15 ноября в любой технике - от изображений, выполненных от руки до 3D-рендеров с последующим переводом всех изображений в цифровой формат. Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное количество работ.

Направляя работу на конкурс, авторы дают право организаторам на использование присланных работ в качестве рекламного и информационного фотоматериала в некоммерческих целях. Итоги конкурса подведут по 20 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами