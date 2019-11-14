2019-11-14T11:16:09+03:00
Общество

Губернатор Ямала исполнит мечту многодетной семьи

Юные северяне смогут побывать на главной Ёлке страны
Анна Полякова
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Губернатор Ямала исполнит мечту многодетной семьи Фото: kremlevskaya-elka.mtuf.ruГубернатор Ямала исполнит мечту многодетной семьи Фото: kremlevskaya-elka.mtuf.ru
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Многодетная мама из Тазовского района обратилась к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время личного приема с просьбой. Женщина, несмотря на все вызовы судьбы, достойно воспитывает семерых детей, самый младший из которых – ребёнок-инвалид.

Северянка озвучила просьбу своих детей – побывать на главной Ёлке страны. Она рассказала, что у ребят успехи не только в учёбе, но и в спорте, и в творчестве.

Губернатор учел эти обстоятельства и пообещал, что мечта детей будет исполнена. Посодействует этому глава Тазовского района Василий Паршаков, передает правительство ЯНАО.

Очередной личный приём граждан губернатор Дмитрий Артюхов провёл в приёмной Президента РФ на Ямале вечером 13 ноября. В этот раз все обратившиеся к главе региона ямальцы выходили на связь из студий своих муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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