Губернатор Ямала исполнит мечту многодетной семьи
Многодетная мама из Тазовского района обратилась к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время личного приема с просьбой. Женщина, несмотря на все вызовы судьбы, достойно воспитывает семерых детей, самый младший из которых – ребёнок-инвалид.
Северянка озвучила просьбу своих детей – побывать на главной Ёлке страны. Она рассказала, что у ребят успехи не только в учёбе, но и в спорте, и в творчестве.
Губернатор учел эти обстоятельства и пообещал, что мечта детей будет исполнена. Посодействует этому глава Тазовского района Василий Паршаков, передает правительство ЯНАО.
Очередной личный приём граждан губернатор Дмитрий Артюхов провёл в приёмной Президента РФ на Ямале вечером 13 ноября. В этот раз все обратившиеся к главе региона ямальцы выходили на связь из студий своих муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU