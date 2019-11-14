2019-11-14T11:04:26+03:00
Общество

В Шурышкарский район привезут военную технику

Пушки времён Великой Отечественной войны появятся возле мемориального комплекса
Анна Полякова
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В Шурышкарский район привезут военную технику Фото: admmuji.ruВ Шурышкарский район привезут военную технику Фото: admmuji.ru
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По просьбе жителей Шурышкарского района в село Мужи привезут военную технику. К губернатору от местной общественной организации ветеранов войны, труда Вооружённых сил и правоохранительных органов обратилась Мария Пуйко.

Она рассказала Дмитрию Артюхову о реконструкции мемориального комплекса, посвящённого землякам-воинам, о том, что на площади в селе будут установлены бюсты героям Советского Союза Н.В. Архангельскому и А.М. Звереву.

Между тем, ветераны коллегиально предложили установить здесь ещё и два орудия военной техники времён Великой Отечественной, что должно служить идее преемственности поколений и напоминанием славных боевых традиций.

После консультации с главой Шурышкарского района Андреем Головиным, губернатор пообещал ветерану, что это предложение будет реализовано, и к празднованию 75-летия Великой Победы на площади райцентра будут установлены пушки модели ЗИС-3 образца 1942 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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