В Шурышкарский район привезут военную технику

14 Нояб. 10:59 2019-11-14T11:04:26+03:00

Изменить размер текста: A A

По просьбе жителей Шурышкарского района в село Мужи привезут военную технику. К губернатору от местной общественной организации ветеранов войны, труда Вооружённых сил и правоохранительных органов обратилась Мария Пуйко.

Она рассказала Дмитрию Артюхову о реконструкции мемориального комплекса, посвящённого землякам-воинам, о том, что на площади в селе будут установлены бюсты героям Советского Союза Н.В. Архангельскому и А.М. Звереву.

Между тем, ветераны коллегиально предложили установить здесь ещё и два орудия военной техники времён Великой Отечественной, что должно служить идее преемственности поколений и напоминанием славных боевых традиций.

После консультации с главой Шурышкарского района Андреем Головиным, губернатор пообещал ветерану, что это предложение будет реализовано, и к празднованию 75-летия Великой Победы на площади райцентра будут установлены пушки модели ЗИС-3 образца 1942 года.

ИСТОЧНИК KP.RU