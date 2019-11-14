На Ямале ежегодно будет открываться 10 новых спортивных объектов

14 Нояб. 10:47 2019-11-14T10:48:03+03:00

Изменить размер текста: A A

За период реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано строительство 73 объектов спорта. Об этом сообщил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов. По его словам, немаловажную роль в создании условий для занятий спортом играет строительство современных спортивных сооружений.

Так, например, в 2022 году в Салехарде появится «Ямал-Арена», а в 2023 году в небольших поселениях Ямала появятся модульные мини комплексы, в 2024 году в Губкинском планируется строительство центра единоборств. Всего же ежегодно в регионе планируется вводить в эксплуатацию порядка 10-12 новых спортивных сооружений.

- Ямал входит в пятерку лидеров среди регионов РФ по доле занимающихся физической культурой и спортом и на протяжении нескольких лет занимает ведущие позиции по доле привлеченных к активным занятиям спортом лиц с инвалидностью, – отметил Андрей Масанов.

О существенном увеличении финансирования отрасли недавно заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов. В результате ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования, а значит, у них будет возможность больше побеждать.

- В 2020-м будем строить 20 спортивных объектов, из них 10 откроем уже к концу следующего года. Наша цель – создать сеть спортивной инфраструктуры, чтобы заниматься могли и в крупных городах, и в маленьких поселках, – сказал губернатор.

Новыми событиями в мире спорта Ямала в 2020 году станут такие соревнования, как, например, «Гонка героев» – современное массовое физкультурно-спортивное мероприятие с преодолением участниками естественных и искусственных преград; «ЗабегРФ» – легкоатлетический забег онлайн с возможностью участия и получения медали финишера всеми желающими, преодолевшими заявленную дистанцию.

Кроме того, Ямал традиционно принимает соревнования Всероссийского и международного уровней. В 2020 году в газовой столице состоится Кубок России по танцам на колясках, а в Салехарде пройдет Чемпионат мира по спортивному туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU