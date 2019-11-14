2019-11-14T10:48:03+03:00
Общество

На Ямале ежегодно будет открываться 10 новых спортивных объектов

Финансирование отрасли увеличится
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале ежегодно будет открываться 10 новых спортивных объектов Фото: yanao.ruНа Ямале ежегодно будет открываться 10 новых спортивных объектов Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

За период реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано строительство 73 объектов спорта. Об этом сообщил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов. По его словам, немаловажную роль в создании условий для занятий спортом играет строительство современных спортивных сооружений.

Так, например, в 2022 году в Салехарде появится «Ямал-Арена», а в 2023 году в небольших поселениях Ямала появятся модульные мини комплексы, в 2024 году в Губкинском планируется строительство центра единоборств. Всего же ежегодно в регионе планируется вводить в эксплуатацию порядка 10-12 новых спортивных сооружений.

- Ямал входит в пятерку лидеров среди регионов РФ по доле занимающихся физической культурой и спортом и на протяжении нескольких лет занимает ведущие позиции по доле привлеченных к активным занятиям спортом лиц с инвалидностью, – отметил Андрей Масанов.

О существенном увеличении финансирования отрасли недавно заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов. В результате ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования, а значит, у них будет возможность больше побеждать.

- В 2020-м будем строить 20 спортивных объектов, из них 10 откроем уже к концу следующего года. Наша цель – создать сеть спортивной инфраструктуры, чтобы заниматься могли и в крупных городах, и в маленьких поселках, – сказал губернатор.

Новыми событиями в мире спорта Ямала в 2020 году станут такие соревнования, как, например, «Гонка героев» – современное массовое физкультурно-спортивное мероприятие с преодолением участниками естественных и искусственных преград; «ЗабегРФ» – легкоатлетический забег онлайн с возможностью участия и получения медали финишера всеми желающими, преодолевшими заявленную дистанцию.

Кроме того, Ямал традиционно принимает соревнования Всероссийского и международного уровней. В 2020 году в газовой столице состоится Кубок России по танцам на колясках, а в Салехарде пройдет Чемпионат мира по спортивному туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами