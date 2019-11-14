В сёлах Пуровского района появились новые пожарные машины
В Пуровский район прибыли две новые пожарные спецмашины. Автоцистерны, одна из которых с лестницей, будут дислоцироваться в селах Самбург и Толька.
Эта техника полностью адаптирована для работы в условиях Крайнего Севера, пояснили в администрации Пуровского района. Цистерна с водой и пенообразователем утеплена, что позволяет эксплуатировать автомобиль при низких температурах. Пожарный насос в этих машинах расположен в кабине, водитель, не выходя из неё, может подавать воду в пожарные рукава.
Еще два пожарных автомобиля скоро прибудут в пожарные части сел Аксарка Приуральского района и Гыда Тазовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU