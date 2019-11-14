В Новом Уренгое приступили к строительству ледового городка

14 Нояб. 09:33 2019-11-14T09:38:23+03:00

Тему для него - «Весь мир – театр» - выбрали сами горожане

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На городской площади Нового Уренгоя начали возводить ледовый городок. В этом году тема ледовой композиции – «Весь мир – театр». За нее новоуренгойцы проголосовали на портале «Живем на Севере».

Большая горка будет иметь два симметричных ската, по бокам их украсят двадцатью куполами. Малые горки носят названия «Театральная тумба», «Греческий театр», «Средневековый театр». В детской игровой зоне – «Театр Карабаса-Барабаса» поселятся Буратино и Пьеро.

Сфотографироваться можно будет у композиций «Театральные маски», «Маскарадные маски», «Театральный оркестр».

Интересен для посетителей будет ледовый лабиринт, его входная группа будет оформлена скульптурами царя и Петрушки.

Конечно же, не обойдется на городской площади без фигур Деда Мороза и Снегурочки, а также главного украшения новогоднего праздника – красавицы-елки.

Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры, как и прошлые годы, городок будет строиться на спонсорские средства, бюджетные деньги на эти цели не потратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU