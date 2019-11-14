Живем на Севере: Пуровску грозит зомби-апокалипсис

14 Нояб. 08:58 2019-11-14T09:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На портале «Живем на Севере» стартовала ноябрьская волна опросов. Отдел по работе с поселковой молодежью в администрации Пуровска предложил провести популярную во всем мире игру «Квест реальности».

Местным жителям - активным пользователям портала предстоит выбрать одну из трех предложенных тематик: зомби-апокалипсис; больница или детективное расследование.

В соседних поселениях Пуровского района опросы не столь драматичные, но не менее важные, рассказали в администрации муниципалитета. Например, жителям Пурпе предлагают высказаться на тему участия в местном грантовом конкурсе для реализации наиболее интересных идей и предложений, а также определить, стоит ли дополнить атмосферу новогоднего праздника музыкальным сопровождением на территории ледового городка.

Ханымейцы будут решать, стоит ли проводить конкурс на лучшее новогоднее оформление дворовых площадок. Кроме того, администрация поселка интересуется у населения - какого раздела не хватает на официальном сайте муниципалитета.

А уренгойским будущим выпускникам предлагают самим определить варианты и место проведения Бала главы, и всем поселком решить, какая из общественных территорий должна быть благоустроена в 2021 году в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU