В Югре решают проблему нехватки узких специалистов разными методами

14 Нояб. 08:38 2019-11-14T08:38:39+03:00

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Развитие системы здравоохранения в Югре стало одной из ключевых тем на пресс-конференции главы региона Натальи Комаровой. И первый острый вопрос на ней касался нехватки узких специалистов. Так, например, жителям Пыть-Яха приходится обращаться за помощью в Сургут или Нижневартовск.

- У нас в регионе мы создали медицинские кластеры, где сконцентрировали самое лучшее, что только может быть в этой сфере. В каждом медицинском учреждении нельзя организовать такой уровень, именно поэтому было принято решение создать центр высокотехнологичной медицинской помощи в Нижневартовске. И очень важно, что, когда человек обращается, ему не говорят: «У нас нет офтальмолога», а выдают направление по его запросу в ту дату, когда приедет сюда офтальмолог, либо направляют его в то учреждение, которое ему удобно, - прокомментировала Наталья Комарова и добавила в Пыть-Яхе эту работу нужно дотянуть до нормального уровня, чтобы каждый человек мог знать, где и когда он сможет получить то, что нужно для его здоровья и здоровья своих близких.

Стоит отметить, что в Югре принимается целый комплекс мер по решению проблемы узких специалистов, и это не только создание межмуниципальных медицинских кластеров, где сосредоточены «узкие» специалисты, диагностическое оборудование и куда жителей определяют по направлению участковые врачи – терапевты и педиатры. К слову, данный подход практически ликвидировал необоснованные консультации узких специалистов и решил проблему очередей.

Сюда входит еще и развитие института врачей общей практики, владеющих навыками ряда узких специалистов, и возможность получения медицинской помощи жителям небольших поселений за счет работы выездных медицинских мобильных бригад. Так, например, основным звеном выездной работы в период навигации является поликлиника АУ «Центр профессиональной патологии» на водном транспорте на базе трехпалубного теплохода «Николай Пирогов», который оснащен современным оборудованием. Жителям доступны услуги лабораторий, ультразвуковой, эндоскопической, рентгеновской диагностики, операционного блока. Прием ведут врачи 12 специальностей, их рабочие места полностью укомплектованы и компьютеризованы, имеется спутниковый телемедицинский комплекс. Передвижная поликлиника ежегодно оказывает консультативно-диагностическую помощь жителям более 50 отдаленных поселков автономного округа, врачи осматривают более 10 тысяч человек. Треть из них представители коренных малочисленных народов Севера. Также для оказания консультативной помощи, отбора больных для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в выездной работе задействованы 17 передвижных врачебных многопрофильных бригад, в составе которых имеется диагностическое и лечебное оборудование.

Внедряются в регионе и телемедицинские консультации. К информационной системе подключено уже 68 удаленных медицинских пунктов и задействовано около 700 врачей. В 2018 году проведено семь тысяч телемедицинских консультации.

Кстати, Югра находится на третьем месте по обеспеченности кадрами в Российской Федерации и на первом месте по Уральскому федеральному округу. В системе здравоохранения Югры работает порядка 8,5 тысяч врачей, из которых вновь приняты в этом году 59 специалистов. С учетом планов до конца года количество врачей должно составить более 8,6 тысяч человек. Что касается среднего медицинского персонала, то его численность - почти 22,9 тысяч человек, причем в 2019 году принято 1087 новых специалистов со средним медицинским образованием. На конец года общее число сотрудников составит 23,6 тысяч человек.