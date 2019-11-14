В Ноябрьске мужчина зарезал приятеля в сауне

14 Нояб. 06:27 2019-11-14T06:30:50+03:00

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В Ноябрьске расследуют уголовное дело об убийстве в сауне. Кровавую расправу в парилке местный житель учинил вечером 8 ноября 2019 года.

По данным следствия, отдыхали трое мужчин. Между двумя из них возник конфликт. Один из них схватил нож и ударил в грудь и живот другому. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления – убийства. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ.

Ноябрьским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU