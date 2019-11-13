На Ямале парень исчез в лесу на глазах друзей
На Ямале завели уголовное дело о безвестном исчезновении молодого человека. О происшествии полицейским рассказала подруга парня. К правоохранителям она обратилась 6 ноября, рассказав, как это случилось.
По ее словам, компания из шести человек выехала на снегоходе в домик, расположенный в 6 км от с. Яр-Сале. Друзья отмечали праздник и употребляли спиртное. Вечером, возвращаясь в село пешком, молодой человек сошел с дороги в лесной массив и более его никто не видел.
Пояснения иных участников описанных событий существенно отличаются от ее рассказа. По версии одних, молодой человек на ходу выпрыгнул из саней снегохода и убежал в лес по неизвестной причине. Другой приятель говорит, что случилось это из-за конфликта с его девушкой. Еще один участник заявил, что ссора началась еще в домике, и молодой человек сам ушел в село.
Удивляет то, что девушка сообщила о пропаже парня спустя 3 дня, хотя видела, что он был одет не по сезону в момент исчезновения. Поисковые работы оказались безрезультатными.
Эти обстоятельства свидетельствовали о необходимости проведения следствия, направленного на проверку криминальной версии исчезновения молодого человека. Тем не менее, полицейские своевременно это не сделали. Проверка началась только 10 ноября после вмешательства районного прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU