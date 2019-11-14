Погода на Ямале 14 ноября: местами пройдет небольшой снег

14 Нояб. 05:30 2019-11-14T05:30:09+03:00

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В четверг, 14 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 27 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 2 м/с

В Ноябрьске -24 градуса, пасмурно. Кратковременный снег пройдет в середине дня. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -20 градусов, переменная облачность. После утреннего снега день пройдет без осадков. Вечером похолодает до -26 градусов. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Надыме -22 градуса, пасмурный день. Вечером ожидается кратковременный снег. Северо-западный ветер 6 м/с.

В Губкинском -19 градусов, пасмурно. В середине дня – небольшой снег. Ветер северный 7 м/с. К ночи температура воздуха опустится до -27 градусов.

В Тарко-Сале - 20 градусов, малооблачно. В первой половине дня - снег. Ветер северный 5 м/с.

В Муравленко -25 градусов. Пасмурно, прогнозируется снег. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -27 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU