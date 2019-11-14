2019-11-14T07:15:37+03:00
Общество

В Надымский район приходит «Снежная сказка»

Комиссия будет оценивать конкурсантов с 11 по 30 декабря
Анна Полякова
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В Надымский район приходит «Снежная сказка» Фото: nadymregion.ruВ Надымский район приходит «Снежная сказка» Фото: nadymregion.ru
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В Надымском районе проходит смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление дворов, зданий, магазинов, ресторанов «Снежная сказка Надымского района».

Главная цель конкурса – создание новогодней атмосферы на территории муниципалитета, отметили в администрации Надымского района. Комиссия будет оценивать конкурсантов с 11 по 30 декабря.

Для участников предложены три номинации: дворовые территории, здания, а также витрины торговых организаций. Самым творческим и инициативным вручат призы.

Отдельной номинацией станет «СнегоФест-2019». Участникам необходимо будет в парке культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова слепить снеговиков. Автора лучшего изваяния наградят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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