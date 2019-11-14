В Надымский район приходит «Снежная сказка»
В Надымском районе проходит смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление дворов, зданий, магазинов, ресторанов «Снежная сказка Надымского района».
Главная цель конкурса – создание новогодней атмосферы на территории муниципалитета, отметили в администрации Надымского района. Комиссия будет оценивать конкурсантов с 11 по 30 декабря.
Для участников предложены три номинации: дворовые территории, здания, а также витрины торговых организаций. Самым творческим и инициативным вручат призы.
Отдельной номинацией станет «СнегоФест-2019». Участникам необходимо будет в парке культуры и отдыха им. Е.Ф. Козлова слепить снеговиков. Автора лучшего изваяния наградят.
ИСТОЧНИК KP.RU