2019-11-13T15:07:58+03:00
Общество

В Салехарде школьница упала в канализационный люк, припорошенный снегом

Росгвардейцы спасли ребенка
Анна Полякова
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Фото: salekhard.orgФото: salekhard.org
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В Салехарде школьница не заметила канализационный люк, припорошенный снегом, и упала в него. К счастью, ее заметили росгвардейцы.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны по г. Салехард Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу патрулировали район улицы Богдана Кнунянца окружной столицы. Правоохранители обнаружили девочку, случайно упавшую в открытый люк и спасли ее.

Оказалось, что 9-летняя девочка шла из школы и оступилась, не заметив опасность. Она сильно испугалась, упав в него. Обошлось без травм. Расспросив школьницу и выяснив, что она живет неподалеку от места происшествия, росгвардейцы отвели ее домой и передали родителям.

О произошедшем сотрудники экипажа уведомили дежурную часть полиции, после чего вернулись на маршрут патрулирования, сообщили в региональном ведомстве.

После инцидента администрация города совместно с подрядчиком намерена провести расследование и сделать ревизию всех люков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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