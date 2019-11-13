13 Нояб. 15:37 2019-11-13T15:37:55+03:00

Чемпионы по созданию лучшей строганины из оленины и рыбы получат по 150 000 рублей и Кубки главы Ямальского района

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Для любителей гастрономического туризма в селе Яр-Сале пройдёт фестиваль «Ямальская строганина 2019». Маленькая и уютная столица Ямальского района примет участников фестиваля-конкурса, который состоится 20 и 21 декабря.

Они будут демонстрировать свое мастерство в приготовлении строганины из сырого оленьего мяса и сырой рыбы и презентовать приготовленные блюда национальной кухни Крайнего Севера.

Для гостей мероприятия подготовлена большая программа, включающая дегустацию конкурсных блюд, национальные мастер-классы, ярмарку, новогодний бал, катание на оленьих упряжках, анимационную программу для детей.

Сразу два чемпиона по созданию лучшей строганины из оленьего мяса и рыбы получат Кубки главы Ямальского района и сертификаты на 150 000 рублей. Специальными гостями чемпионата станут Олег Ольхов, эксперт по монастырской кухне, автор кулинарных книг, ведущий передачи «Монастырская кухня» на канале «Спас», шеф-повар с многолетним стажем, Сергей Кузнецов, повар и шоумен, ведущий программы «Правильный фастфуд» на «Кухня ТВ», автор канала «Кухня без Купюр», ведущий гео-кулинарного шоу «Еда, я люблю тебя!» на телеканале «Пятница».

ИСТОЧНИК KP.RU