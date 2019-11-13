2019-11-13T14:41:33+03:00
Общество

На КПП сезонных дорог Ямала организовано круглосуточное дежурство

Движение по ним до официального открытия крайне опасно
Анна Полякова
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На КПП сезонных дорог Ямала организовано круглосуточное дежурство Фото: yanao.ruНа КПП сезонных дорог Ямала организовано круглосуточное дежурство Фото: yanao.ru
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Контрольно–пропускные пункты установлены на всех зимних автодорогах регионального значения. Круглосуточное дежурство организовано на сезонных трассах Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Коротчаево – Красноселькуп и Надым-Салехард.

Сейчас по всем этим маршрутам проезд еще не открыт. Движение по ним крайне опасно. Дорожники призывают не рисковать жизнью своей и пассажиров, выезжающих на «дикие» автозимники или еще не открытые официальные маршруты. Сегодня на Ямале работает только одна сезонная автодорога – это ледовая переправа через реку Пур. Еще одна ледовая переправа, Салехард – Лабытнанги, находится на стадии устройства.

В прошлом сезоне зимник Коротчаево – Красноселькуп открыли для проезда 1 декабря, сезонные дороги Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Надым-Салехард - 25 декабря, участок Аксарка – Салемал принят 10 января, а Панаевск – Яр-Сале – 16 января.

- По госконтракту зимник Коротчаево – Красноселькуп необходимо открыть до 1 декабря. Начало эксплуатации еще трёх предусмотрено не ранее 20 декабря. Дата открытия каждой сезонной дороги зависит от ряда условий. Если будут морозы – дороги откроются еще до праздников, – пояснил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Александр Симонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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