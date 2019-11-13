Социальные выплаты медработникам Ямала будут увеличены

13 Нояб. 14:21 2019-11-13T14:21:14+03:00

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В 2020 году благодаря на Ямал планируется привлечь еще 65 специалистов, благодаря региональной программе «Врачи нужные Ямалу». В рамкахнее единовременная компенсация уже выплачена 41 врачу, оказывающему амбулаторную медицинскую помощь по дефицитным специальностям – 1 млн.рублей. Об этом сообщил директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков.

Он также акцентировал внимание на том, что на 2020 год социальные выплаты работникам учреждений здравоохранения - существенная статья расходов в бюджете.

По итогам работы девяти месяцев этого года, 136 молодым специалистам выплачено единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей, 691 молодой специалист получает ежемесячное пособие, 208 работников воспользовались единовременным пособием при назначении трудовой пенсии по старости – 50 тысяч рублей.

На сегодняшний день принято 17 заявлений от специалистов на получение единовременной компенсационной выплаты за работу в сельской местности по программам «земский доктор» (1 млн. рублей) и «земский фельдшер» (500 тысяч рублей).

- Правительством РФ прорабатывается вопрос о двукратном увеличении этих выплат со следующего года. Надеемся, что данные меры позволят привлечь в наш регион новых специалистов и тем самым закрыть полностью существующую потребность, – отметил глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU