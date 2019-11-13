Ямальцы завоевали три «золота»на первенстве УрФО по шахматам

13 Нояб. 13:55 2019-11-13T14:00:00+03:00

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Салехардские спортсмены Полярной шахматной школы Анатолия Карпова показали отличные результаты в первенстве УрФО по классическим, быстрым шахматам и блицу 2019 года. Турниры завершились в Челябинске.

Соревнования проводились в пяти возрастных категориях. Юная, но уже знаменитая жительница округа Оксана Горячкина в соревнованиях среди девочек до 11 лет дважды поднималась на первую ступень пьедестала. В турнирах по классическим шахматам она набрала 8 очков из 9 возможных и блицу 10 очков из 11.

Кандидат в мастера спорта России Галина Михеева в турнире по быстрым шахматам среди девушек до 15 лет с результатом 7,5 очков из 9 возможных завоевала золотую медаль.

Бронзовую медаль в копилку ямальских шахматистов принесла Мария Иванова, которая выступала в турнире по блицу в группе девушек до 17 лет, в её активе 8 очков из 11 возможных.

Отборочные этапы прошли ранее – в октябре, а ноябрь стал для лидеров экзаменом на стойкость и умение применять шахматные навыки на практике, уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU