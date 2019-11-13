2019-11-13T14:00:00+03:00
Спорт

Ямальцы завоевали три «золота»на первенстве УрФО по шахматам

Юная Оксана Горячкина дважды поднималась на первую ступень пьедестала
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцы завоевали три «золота»на первенстве УрФО по шахматам Фото: yanao.ruЯмальцы завоевали три «золота»на первенстве УрФО по шахматам Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Салехардские спортсмены Полярной шахматной школы Анатолия Карпова показали отличные результаты в первенстве УрФО по классическим, быстрым шахматам и блицу 2019 года. Турниры завершились в Челябинске.

Соревнования проводились в пяти возрастных категориях. Юная, но уже знаменитая жительница округа Оксана Горячкина в соревнованиях среди девочек до 11 лет дважды поднималась на первую ступень пьедестала. В турнирах по классическим шахматам она набрала 8 очков из 9 возможных и блицу 10 очков из 11.

Кандидат в мастера спорта России Галина Михеева в турнире по быстрым шахматам среди девушек до 15 лет с результатом 7,5 очков из 9 возможных завоевала золотую медаль.

Бронзовую медаль в копилку ямальских шахматистов принесла Мария Иванова, которая выступала в турнире по блицу в группе девушек до 17 лет, в её активе 8 очков из 11 возможных.

Отборочные этапы прошли ранее – в октябре, а ноябрь стал для лидеров экзаменом на стойкость и умение применять шахматные навыки на практике, уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами