В больницах Ямала в 2020 году появится Wi-Fi

13 Нояб. 13:40 2019-11-13T13:40:04+03:00

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Медицинские учреждения Ямала пополнятся 32 единицами техники. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков во время брифинга. В бюджете заложены средства на оснащение техникой и оборудованием больниц, поликлиник, ФАПов.

Недавно губернатор сообщил о том, что медицинские организации автономного округа подключат к Wi-Fi сети. Департаментом здравоохранения уже проведена аналитическая работа, произведены расчеты, и, в скором времени, в 18 учреждениях Ямала появятся 745 точек доступа.

Для сельских территорий будет закупаться автотранспорт повышенной проходимости.Так, в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год для ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница» планируется приобрести диагностический комплекс с цифровым маммографом и рентгеном на базе КАМАЗа.

В планах обновить и приобрести 2 696 единиц нового медицинского оборудования, медицинской мебели и оргтехники для нужд больниц Ямала, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU