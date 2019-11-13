2019-11-13T14:46:15+03:00
Общество

Ледовый городок в Салехарде расширил границы

Лед для горок и скульптур уже везут на главную площадь
Анна Полякова
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Ледовый городок в Салехарде расширил границы Фото: Администрация СалехардаЛедовый городок в Салехарде расширил границы Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде начали возводить ледовый городок на площади у Центра культуры и спорта «Геолог». Его торжественное открытие запланировано на 15 декабря, если не вмешается погода, сообщили в администрации ямальской столицы. Лед для возведения уже завозят. Блоки добывают в реке Полябте в районе Удачи. Именно там выделен специальный участок для его наморозки.

В этом году ледовый городок, темой которого станут – «Зимние узоры», весьма изменился. Он замет больше пространства. Он выйдет за пределы главной площади, поэтому проезд организован по территории между Центром детского творчества «Надежда» и расположенным неподалеку гаражным кооперативом.

Как пояснили в мэрии, в соответствии с надлежащими требованиями и нормативами временная дорога будет освещена, ее оборудуют дорожными знаками.

Ледовые конструкции, установленные на площади перед «Геологом», будут подсвечиваться с помощью специальной аппаратуры. По периметру городок уже ограждают высокими узорчатыми арками из цветного пластика. Установка новогодней ели высотой в 21 метр начнется в ближайшее время. Кроме центральной площади, праздничные елки установят возле «Поляриса», а также на Комбинате, напротив пятой бани, в районе Гидропорта и Ангальского Мыса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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