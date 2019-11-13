13 Нояб. 12:56 2019-11-13T12:56:41+03:00

Больниц и поликлиник на Ямале станет больше Фото: Ольга Крыльцова

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В 2020 году сферу здравоохранения Ямала ждут качественные перемены. Как сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков во время брифинга, со следующего года в округе начинается масштабное строительство различных объектов здраворхоанения.

Со следующего года начнутся строительно-монтажные работы на 14 объектах. Как только закончится проектирование, сразу начнется строительство трех участковых больниц – в посёлке Самбург, сёлах Гыда и Антипаюта.

Кроме этого, в рамках развития первичной помощи приступят к возведению трёх взрослых поликлиник в Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске. В посёлке Мужи Шурышкарского района начнём строительство больничного комплекса.

Также в 2020 году планируется к ремонту 79 объектов здравоохранения. Капитально будут отремонтированы 24 здания, сообщили в правительстве ЯНАО.

Напомним, 31 октября губернатор Дмитрий Артюхов принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросам здравоохранения, которое прошло в Светлогорске под председательством Владимира Путина. Внимание акцентировали на развитии первичного звена здравоохранения в регионах. К этому звену относится медпомощь, которая обычно оказывается в поликлиниках амбулаторно.

- Президент принял решения по усилению первичного звена здравоохранения. Это новые поликлиники, новые ФАПЫ - то, что нужно в целом в стране и у нас на Ямале особенно. Чтобы в каждом отдаленном поселке качество оказываемой медицинской помощи росло, – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU