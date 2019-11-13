Новоуренгойские волейболисты поборются за участие в «Финале четырёх» Кубка России

13 Нояб. 12:45 2019-11-13T12:46:19+03:00

С 15 по 17 ноября в местном дворце спорта «Звездный» будет жарко

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Волейболисты новоуренгойского «Факела» будут бороться за участие в «Финале четырёх» Кубка России, который состоится в конце декабря в Москве. Полуфинальные матчи пройдут в Новом Уренгое, Белгороде и Новосибирске.

Как сообщает администрация города, 12 команд разбиты на три группы. В группе «С» в Новом Уренгое выступят «Факел» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Газпром-Югра» (Сургут), «Енисей» (Красноярск). Московская команда «Динамо» на правах хозяина «Финала четырех» автоматически прошла в финал Кубка.

В новоуренгойском дворце спорта «Звездный» с 15 по 17 ноября будет жарко. Каждый день будет проходить по два матча: в 16.30 и 19.00. 15 ноября «Факел» будет играть с волейболистами «Енисея», 16 ноября наша команда встретится с «Газпром-Югрой», 17 ноября – с «Зенитом».

Турнир носит имя заслуженного мастера спорта Константина Ревы, двукратного чемпиона мира в составе сборной СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU