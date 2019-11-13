2019-11-13T12:46:19+03:00
Спорт

Новоуренгойские волейболисты поборются за участие в «Финале четырёх» Кубка России

С 15 по 17 ноября в местном дворце спорта «Звездный» будет жарко
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгойские волейболисты поборются за участие в «Финале четырёх» Кубка России Фото: newurengoy.ruНовоуренгойские волейболисты поборются за участие в «Финале четырёх» Кубка России Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Волейболисты новоуренгойского «Факела» будут бороться за участие в «Финале четырёх» Кубка России, который состоится в конце декабря в Москве. Полуфинальные матчи пройдут в Новом Уренгое, Белгороде и Новосибирске.

Как сообщает администрация города, 12 команд разбиты на три группы. В группе «С» в Новом Уренгое выступят «Факел» (Новый Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Газпром-Югра» (Сургут), «Енисей» (Красноярск). Московская команда «Динамо» на правах хозяина «Финала четырех» автоматически прошла в финал Кубка.

В новоуренгойском дворце спорта «Звездный» с 15 по 17 ноября будет жарко. Каждый день будет проходить по два матча: в 16.30 и 19.00. 15 ноября «Факел» будет играть с волейболистами «Енисея», 16 ноября наша команда встретится с «Газпром-Югрой», 17 ноября – с «Зенитом».

Турнир носит имя заслуженного мастера спорта Константина Ревы, двукратного чемпиона мира в составе сборной СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами