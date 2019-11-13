Жители Ноябрьска обсудят с архитекторами благоустройство города

13 Нояб. 12:31 2019-11-13T12:32:22+03:00

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Жителей Ноябрьска приглашают поучаствовать в заседании Архитектурно-градостроительного совета, где неравнодушным горожанам представят новые проекты.

Как отметил мэр Алексей Романов, тема очень важная для Ноябрьска. Речь пойдет о благоустройстве трех городских территорий – это сквер «Геологов», сквер «Опаленный юности» и центральная аллея по улице Ленина. Жители смогут не только получить ответы специалистов, но и внести предложения. Пожелания ноябрян учтут при доработке проектов.

- Для нас важно рассказать о предстоящих планах нашим жителям. Мы специально выбрали вечернее время, чтобы люди смогли к нам присоединиться. Здесь очень важно получить обратную связь, - прокомментировал идею глава города.

Заседание совета пройдет в зале центра досуга «Нефтяника» 14 ноября в 17.30. Проекты презентует представитель архитектурного бюро, которое разрабатывало презентации.

ИСТОЧНИК KP.RU