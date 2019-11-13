Глава Ямала призвал компании включаться в подготовку школьников к работе в ТЭК

13 Нояб. 11:37 2019-11-13T11:37:32+03:00

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Ямальские компании включились в процесс подготовки школьников и студентов для работы на предприятиях ТЭК. Об этом говорилось в ходе экспертного совета по природопользованию, который прошел в Новом Уренгое. Открыла мероприятие сессия «Кадры для Арктики».

- Мы ежегодно вкладываем средства в эту сферу – это зарплаты, модернизация оборудования классов. Но, чтобы закупалось именно то оборудование и составлялись именно те учебные программы, с помощью которых мы будем выпускать готового к работе у вас специалиста, нужно еще более тесное взаимодействие, - сказал глава региона Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что компании, присутствующие в регионе должны работать в одном направлении с профобразованием в средних учебных заведениях и школах. Нужно усилиться, чтобы заказчик в лице компании и профобразование сходились в одной точке.

Большинство компаний имеют свои профильные классы в школах. За счет средств федерального и окружного бюджетов, инвестиций предприятий создается новая инфраструктура подготовки кадров – мастерские, корпоративные ресурсные учебные центры. Это материально-техническая база, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим учитывать новые производственные технологии при обучении студентов.

Первый из них открылся в Муравленко в 2017 году. Студенты практикуются там на оборудовании, имитирующем условия настоящей буровой.

В Тарко-Салинском колледже сейчас завершается работа по созданию второго корпоративного ресурсного учебного центра. Студентов будут обучать таким профессиям как «оператор по добыче нефти и газа», «электромонтер», «слесарь КИПиА». Для этого приобретен тренажёрный виртуальный комплекс «Оператор ДНГ», учебный компьютерный класс «Освоение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин АМТ-601».

ИСТОЧНИК KP.RU