2019-11-13T11:37:32+03:00
Общество

Глава Ямала призвал компании включаться в подготовку школьников к работе в ТЭК

Большинство предприятий имеют свои профильные классы в учебных заведениях
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала призвал компании включаться в подготовку школьников к работе в ТЭК Фото: yanao.ruГлава Ямала призвал компании включаться в подготовку школьников к работе в ТЭК Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальские компании включились в процесс подготовки школьников и студентов для работы на предприятиях ТЭК. Об этом говорилось в ходе экспертного совета по природопользованию, который прошел в Новом Уренгое. Открыла мероприятие сессия «Кадры для Арктики».

- Мы ежегодно вкладываем средства в эту сферу – это зарплаты, модернизация оборудования классов. Но, чтобы закупалось именно то оборудование и составлялись именно те учебные программы, с помощью которых мы будем выпускать готового к работе у вас специалиста, нужно еще более тесное взаимодействие, - сказал глава региона Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что компании, присутствующие в регионе должны работать в одном направлении с профобразованием в средних учебных заведениях и школах. Нужно усилиться, чтобы заказчик в лице компании и профобразование сходились в одной точке.

Большинство компаний имеют свои профильные классы в школах. За счет средств федерального и окружного бюджетов, инвестиций предприятий создается новая инфраструктура подготовки кадров – мастерские, корпоративные ресурсные учебные центры. Это материально-техническая база, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим учитывать новые производственные технологии при обучении студентов.

Первый из них открылся в Муравленко в 2017 году. Студенты практикуются там на оборудовании, имитирующем условия настоящей буровой.

В Тарко-Салинском колледже сейчас завершается работа по созданию второго корпоративного ресурсного учебного центра. Студентов будут обучать таким профессиям как «оператор по добыче нефти и газа», «электромонтер», «слесарь КИПиА». Для этого приобретен тренажёрный виртуальный комплекс «Оператор ДНГ», учебный компьютерный класс «Освоение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин АМТ-601».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники турфирм Ямала смогут пройти бесплатное обучение
Ветхое жилье, благоустройство: глава Нового Уренгоя ответил на вопросы горожан
В Лабытнанги активно развивается проект «Айкидо для детей»
Ямальские спасатели призывают водителей быть внимательнее в снегопад
Погода 16 ноября на Ямале: ожидаются слабые и умеренные метели
Лже-сотрудник банка выманил у ноябрянина 110 тысяч рублей
Ямальца, убившего сожительницу доской, посадили на 9 лет
На Ямале ждут похолодание с метелью
В Новом Уренгое решают, куда перенести городскую стелу
Бюджет Салехарда на 2020 год подготовит город к масштабной стройке
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Прокуратура помогла маленькой новоуренгойкеу получить алименты
В Ноябрьске обновляют адресные таблички на жилых домах
Ямальцы представят ненецкие комиксы на конференции по сохранению коренных языков
На Ямале назвали самые популярные авиамаршруты
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Новом Уренгое открылся форум для предпринимателей
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Ноябрьске открывается «Детская филармония»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Жительницу Красноселькупа за продажу алкоголя подростку наказали работой
Таркосалинским пенсионерам рассказали, как уберечь сбережения от мошенников
По программе «Сотрудничество» 37 салехардских семей стали тюменцами