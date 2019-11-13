2019-11-13T11:27:01+03:00
Происшествия

В вахтовых вагон-городках Ямала выявили нарушения при сборе мусора

Нарушители заплатили более 5 млн. рублей штрафов
Анна Полякова
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В вахтовых вагон-городках Ямала выявили нарушения при сборе мусора Фото: pixabay.comВ вахтовых вагон-городках Ямала выявили нарушения при сборе мусора Фото: pixabay.com
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На Восточно-Мессояхском, Русском, Салмановском (Утреннем) месторождениях, на объектах строительства автодороги Надым-Салехард природоохранная прокуратура ЯНАО провела проверки.

Ведомство оценило исполнения законодательства при обращении с отходами, образующимися при эксплуатации вагон-городков и вахтовых поселков, расположенных на отдаленных месторождениях.

В результате выявлено свыше 300 нарушений закона, связанных с ненадлежащей организацией сбора, накопления, транспортировки опасных отходов в деятельности более 70 организаций.

Так, например, предприятия копили отходы и бытовой мусор вне обустроенных для этих целей площадках. Меж тем, имеющиеся площадки не отвечали установленным требованиям, мусор мог легко разлетаться по окрестностям.

На объектах размещения вагон-городков не организовывался сбор образующихся жидких бытовых отходов в септик, дренажную емкость для последующего их вывоза или обеспечения утилизации.

К дисциплинарной ответственности привлечено 122 должностных лица, допустивших нарушения закона, 126 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности. Нарушителей оштрафовали на более 5 млн. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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