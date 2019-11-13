2019-11-13T10:36:26+03:00
Экономика

Финансирование восстановления ямальских лесов в 2020 году увеличат

В будущем году планируется расчистить сгоревших 400 гектаров
Анна Полякова
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Финансирование восстановления ямальских лесов в 2020 году увеличатФинансирование восстановления ямальских лесов в 2020 году увеличатФото: Анна Полякова
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В будущем году финансирование мероприятий, направленных на сохранение и восстановление лесов Ямала в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» будет увеличено. Это позволит достичь показателей нацпроекта в 2020 году. Об этом первый замгубернатора округа Алексей Ситников рассказал в ходе экспертного совета по природопользованию, который прошел в Новом Уренгое.

- В 2020 году мы приступим к новым мероприятиям, направленным на дальнейшее восстановление лесов. Это расчистка территорий на площади 400 с лишним гектаров - там, где ранее происходили пожары, обследование участков для компенсационного лесовосстановления, закупка необходимой техники и оборудования, - сказал Ситников.

Он подчеркнул, что сегодня правительством округа предприняты серьезные шаги по сохранению лесов, но основное участие в этом важном деле возлагается на предприятия ТЭКа. Принцип единый для всех: вырубил 1 га леса - посади 1 га леса.

В 2019 году в ЯНАО силами сотрудников учреждения «Леса Ямала» выполнено лесовосстановление на площади 800 га. С будущего года эти работы начнут выполнять и компании ТЭКа.

Вместе с тем, по мнению участников совета, сегодня необходима корректировка механизма реализации компенсационного лесовосстановления на законодательном уровне, где учитывалась бы северная специфика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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