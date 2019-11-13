На Ямале завершили вакцинацию оленей от сибирской язвы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-13T10:22:13+03:00

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Более 450 тысяч ямальских северных оленей привито от сибирской язвы с начала года. На сегодняшний день вакцинация завершена во всех районах округа.

Как сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Ямала Евгений Попов, весной поставили примерно треть от запланированных прививок. В июне началась вторая стадия. Теперь оленеводы активно включились в убойную кампанию.

Он также отметил, что в этом году к убою допускаются только привитые и пробиркованные олени. Индивидуальная ушная бирка позволяет узнать пол, возраст, данные о прививках животного, а также его принадлежность к оленеводческой бригаде, общине. Первый этап апробации электронного биркования оленей прошел в Ямальском районе. Второй этап в период убойной кампании пройдет там же.

Сейчас ветеринарные специалисты активно задействованы на убойной кампании, где ведут строгий контроль за вырабатываемой продукцией. На Ямале осуществляют деятельность более 10 убойных комплексов, отвечающих современным требованиям заготовки и переработки продукции оленеводства.

В Приуральском и Ямальском районах 225 тонн мяса уже заготовили. На днях подключится Тазовский район. После – остальные. Всего за сезон планируют заготовить 2 тысячи 400 тонн продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU