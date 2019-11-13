2019-11-13T10:09:11+03:00
Общество

В Ноябрьске проведут операцию «Снегоход»

Водителей проверят на наличие техосмотра
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске проведут операцию «Снегоход» Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске проведут операцию «Снегоход» Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьске 15 ноября стартует профилактическая акция «Снегоход», которая будет длиться ровно месяц. Городская инспекция Службы технадзора ЯНАО совместно с ОМВД проверит правила эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

При проведении проверок будут уделять внимание, в том числе, порядку допуска лиц к управлению машинами, наличию техосмотра и своевременному заполнению регистрационных, эксплуатационных и других документов.

Как пояснили в мэрии, это ежегодное мероприятие, задача которого обеспечить безопасность движения, охрану окружающей среды и реализацию требований Правил госрегистрации.

В 2018 году было проведено 15 профилактических рейдов, которые позволили выявить и устранить более 20 нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала призвал компании включаться в подготовку школьников к работе в ТЭК
В вахтовых вагон-городках Ямала выявили нарушения при сборе мусора
Финансирование восстановления ямальских лесов в 2020 году увеличат
На Ямале завершили вакцинацию оленей от сибирской язвы
В Тазовском проходит конкурс буктрейлеров по мотивам ненецких сказок
В Ноябрьске приступили к заливке катков
В Салехарде проверяют на прочность деревянные дома
В Новом Уренгое полыхал гараж связистов
Глава ЯНАО наградил медалями «Материнская слава Ямала» девять жительниц округа
Жилищно-коммунальный комплекс Ямала к зиме готов
С программой переселения на Ямал познакомили соотечественников в Германии
Погода на Ямале 13 ноября: морозно и без осадков
Ноябрянка, поверив мошеннице, перевела на неизвестные счета почти 300 тысяч рублей
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
После вмешательства прокуратура многодетная семья получит жилье в Мысе Каменном
В Салехарде открыли мемориальную доску в память о воинах 483-го Обдорского полка
Администрация Ноябрьска расплатилась за невыполненную работу