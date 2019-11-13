В Ноябрьске проведут операцию «Снегоход»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-13T10:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске 15 ноября стартует профилактическая акция «Снегоход», которая будет длиться ровно месяц. Городская инспекция Службы технадзора ЯНАО совместно с ОМВД проверит правила эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

При проведении проверок будут уделять внимание, в том числе, порядку допуска лиц к управлению машинами, наличию техосмотра и своевременному заполнению регистрационных, эксплуатационных и других документов.

Как пояснили в мэрии, это ежегодное мероприятие, задача которого обеспечить безопасность движения, охрану окружающей среды и реализацию требований Правил госрегистрации.

В 2018 году было проведено 15 профилактических рейдов, которые позволили выявить и устранить более 20 нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU