В Тазовском проходит конкурс буктрейлеров по мотивам ненецких сказок

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-13T09:52:36+03:00

Участниками проекта могут стать северяне от 7 до 18 лет

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В Тазовском в рамках Международного года языков коренных народов проходит конкурс на лучший буктрейлер по мотивам ненецких сказок.

Короткий видеоролик расскажет о книге, героях и событиях. Участниками проекта могут стать тазовчане от 7 до 18 лет, как индивидуально, так и в команде. Среди требований к конкурсным работам – оригинальность авторского материала, творческое исполнение, соответствие формату видеофильма, анимации или компьютерной графики.

Конкурс проводится для привлечения внимания к произведениям ненецких писателей, популяризации чтения, а также визуализации сюжетов народных сказок, пояснили в администрации Тазовского района.

Лучшие работы будут демонстрироваться на праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 89-летия со дня образования ЯНАО и Тазовского района. Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 14 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU