2019-11-13T09:52:36+03:00
Общество

В Тазовском проходит конкурс буктрейлеров по мотивам ненецких сказок

Участниками проекта могут стать северяне от 7 до 18 лет
Анна Полякова
Поделиться:
В Тазовском проходит конкурс буктрейлеров по мотивам ненецких сказок Фото: yanao.ruВ Тазовском проходит конкурс буктрейлеров по мотивам ненецких сказок Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Тазовском в рамках Международного года языков коренных народов проходит конкурс на лучший буктрейлер по мотивам ненецких сказок.

Короткий видеоролик расскажет о книге, героях и событиях. Участниками проекта могут стать тазовчане от 7 до 18 лет, как индивидуально, так и в команде. Среди требований к конкурсным работам – оригинальность авторского материала, творческое исполнение, соответствие формату видеофильма, анимации или компьютерной графики.

Конкурс проводится для привлечения внимания к произведениям ненецких писателей, популяризации чтения, а также визуализации сюжетов народных сказок, пояснили в администрации Тазовского района.

Лучшие работы будут демонстрироваться на праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 89-летия со дня образования ЯНАО и Тазовского района. Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 14 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала призвал компании включаться в подготовку школьников к работе в ТЭК
В вахтовых вагон-городках Ямала выявили нарушения при сборе мусора
Финансирование восстановления ямальских лесов в 2020 году увеличат
На Ямале завершили вакцинацию оленей от сибирской язвы
В Ноябрьске проведут операцию «Снегоход»
В Ноябрьске приступили к заливке катков
В Салехарде проверяют на прочность деревянные дома
В Новом Уренгое полыхал гараж связистов
Глава ЯНАО наградил медалями «Материнская слава Ямала» девять жительниц округа
Жилищно-коммунальный комплекс Ямала к зиме готов
С программой переселения на Ямал познакомили соотечественников в Германии
Погода на Ямале 13 ноября: морозно и без осадков
Ноябрянка, поверив мошеннице, перевела на неизвестные счета почти 300 тысяч рублей
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
После вмешательства прокуратура многодетная семья получит жилье в Мысе Каменном
В Салехарде открыли мемориальную доску в память о воинах 483-го Обдорского полка
Администрация Ноябрьска расплатилась за невыполненную работу