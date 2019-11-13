В Ноябрьске приступили к заливке катков
В Ноябрьске начали подготовку катков на пяти открытых спортивных площадках. Как сообщает администрация города, заливкой занимаются специалисты технического отдела муниципального автономного учреждения «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы».
Все работы выполняются согласно графику при соблюдении технологических требований - это наличие снеговой подушки необходимой толщины и соответствующего температурного режима, - пояснили в управлении по физической культуре и спорту.
Должны установится стабильно низкие температуры (не выше -15 градусов), так как для создания крепкой поверхности лёд требуется залить неоднократно. Все площадки для любителей коньков будут работать в свободном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU