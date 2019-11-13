СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-13T09:31:57+03:00

В Ноябрьске приступили к заливке катков Фото: Администрация Ноябрьска

Все площадки будут работать в свободном режиме

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В Ноябрьске начали подготовку катков на пяти открытых спортивных площадках. Как сообщает администрация города, заливкой занимаются специалисты технического отдела муниципального автономного учреждения «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы».

Все работы выполняются согласно графику при соблюдении технологических требований - это наличие снеговой подушки необходимой толщины и соответствующего температурного режима, - пояснили в управлении по физической культуре и спорту.

Должны установится стабильно низкие температуры (не выше -15 градусов), так как для создания крепкой поверхности лёд требуется залить неоднократно. Все площадки для любителей коньков будут работать в свободном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU