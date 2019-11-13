2019-11-13T09:07:41+03:00
Общество

В Салехарде проверяют на прочность деревянные дома

600 зданий из 740 запланированных уже осмотрены
Анна Полякова
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В Салехарде проверяют на прочность деревянные дома Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде проверяют на прочность деревянные дома Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде проходит обследование свайного основания деревянных домов. Комиссия побывала уже в более чем 600 домах из 740 запланированных. Как идет процесс, рассказали в администрации ямальской столицы.

В первую очередь, сотрудники Салехардской дирекции единого заказчика, используя специальные приборы, проводят осмотр объектов - состояние фундамента, свайного основания и окладного венца. Измеряют отклонение свай от вертикальной оси, отмечают наличие гниения, деформации или трещин.

После этого полученные данные обрабатывают и составляют акты о состоянии каждого дома, где указывают меры, которые нужно предпринять, чтобы устойчивости зданий ничего не угрожало.

В случае необходимости срочного вмешательства департамент городского хозяйства оперативно дает рекомендации управляющим организациям. Проводятся мероприятия по укреплению свайного основания дома. Если же сваи в надлежащем состоянии, УК советуют продолжить мониторинг и поддерживающие мероприятия.

Напомним, с 15 октября специалистами «Салехардской дирекции единого заказчика» ведется обследование деревянных жилых домов. Результаты обследования будут известны после 15 ноября, пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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