2019-11-13T09:00:05+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое полыхал гараж связистов

Пострадавших и погибших при пожаре - нет
Анна Полякова
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В Новом Уренгое полыхал гараж связистов Фото: 89.mchs.gov.ruВ Новом Уренгое полыхал гараж связистов Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новом Уренгое утром 13 ноября загорелось произошло возгорание в гараже, который принадлежит компании «Ростелеком». Сообщение о пожаре на улице Интернациональной поступило в районе 9 часов.

Выяснилось, что вспыхнул автомобиль «Газель», который находился внутри помещения. Черный дым поднявшийся высоко над зданием, напугал горожан. В социальных сетях появились видео происшествия.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, во время тушения произошло частичное обрушение кровли на площади 150 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Угрозы рядом стоящим зданиям также отсутствует.

Меньше часа потребовалось спасателям для локализации пожара. На месте работают 5 единиц спецтехники и 17 человек от МЧС.

Горит гараж "Ростелеком".

ИСТОЧНИК KP.RU

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