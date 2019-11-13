Глава ЯНАО наградил медалями «Материнская слава Ямала» девять жительниц округа

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-13T08:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Девять жительниц округа получили медали «Материнская слава Ямала». Этой особой награды могут быть удостоены многодетные матери, прожившие в регионе не менее 15 лет и достойно воспитавшие как минимум четырех детей – своих или усыновленных, пояснили в правительстве ЯНАО.

В общей сложности многодетные семьи Ямала воспитывают 42900 детей. Больше всего по округу многодетных семей в Новом Уренгое (2097), далее идет Ноябрьск (2060) и Пуровский район (1415). Всего, по данным на первое ноября, на Ямале проживает 12661 многодетная семья.

Торжественная церемония прошла в Новом Уренгое. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что награды получили те семьи, которые несмотря на все жизненные сложности, выбрали пусть созидания, создания семьи. Глава региона подчеркнул, что правительство региона старается финансово помочь многодетным семьям.

- Льготные билеты в отпуск для многодетных семей – в этом году проект был пилотным, но мы решили сделать эту возможность ежегодной. Комплекс мер по жилищной поддержке для разных категорий семей – и молодых, и многодетных. Одно из последних решений – увеличить региональный материнский капитал до 500 тысяч рублей и выплачивать его не только за третьего, но и за всех последующих детей, – отметил губернатор, приветствуя семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU