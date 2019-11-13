Жилищно-коммунальный комплекс Ямала к зиме готов

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-13T08:25:12+03:00

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Отопительный сезон на Ямале стартовал еще 22 августа. А 12 ноября зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко провёл Всероссийское видеоселекторное совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ регионов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. От Ямала в совещании принял участие заместитель губернатора, курирующий сферу, Сергей Карасёв.

Комиссии муниципальных образований Ямала провели оценку готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций. Паспорта готовности выданы в полном объеме. Также Северо-Уральское управление Ростехнадзора выдало паспорта готовности всем муниципальным образованиям ЯНАО.

Топливо в отдаленные посёлки региона доставлено в полном объеме. Всего на производство тепловой и электрической энергии в навигацию 2019 года поставлено 69 тысяч тонн жидкого топлива, 19 тысяч тонн угля и 508 тонн топливных дров.

Резервным электроснабжением в автономном округе обеспечены все объекты жизнеобеспечения и соцобъекты. Для оперативного устранения технологических нарушений в автономном округе действует 115 бригад (453 человек и 122 единиц техники), сформированы запасы материально-технических ресурсов, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU