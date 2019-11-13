СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-13T06:50:38+03:00

С программой переселения на Ямал познакомили соотечественников в Германии Фото: yanao.ru

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В Генконсульстве России в городе Бонне (Германия) 12 ноября состоялся круглый стол по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Представитель Ямала провела презентацию арктического региона. Начальник отдела по работе со странами СНГ и соотечественниками за рубежом департамента внешних связей ЯНАО Марина Мурадова рассказала об особенностях программы переселения в автономный округ.

Так, решившие переселиться на Ямал, имеют право на получение единовременного пособия на обустройство и оформление документов, компенсационную выплату по найму (аренде) жилья на территории округа. А получив российское гражданство, жители могут претендовать на соцвыплату для приобретения или строительства жилья.

Региональная подпрограмма по добровольному переселению соотечественников направлена на сокращение дефицита трудовых ресурсов путём привлечения на Ямал квалифицированных зарубежных специалистов.

С 2014 по 2018 годы статус участника госпрограммы и члена его семьи получили 2 129 человек. Из них 1 866 переселенца приняли российское гражданство. 71 процент участников – соотечественники трудоспособного возраста. В этом году на участие в программе заявились 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU