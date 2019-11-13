2019-11-13T05:23:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 ноября: морозно и без осадков

Температура воздуха опустится до -26 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 13 ноября: морозно и без осадковПогода на Ямале 13 ноября: морозно и без осадковФото: Анна Полякова
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В среду, 13 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 26 градусов, солнечная безветренная погода. Осадки не ожидаются.

В Ноябрьске -24 градуса, пасмурно и без осадков. Ветер северный 4 м/с.

В Новом Уренгое -22 градуса, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Надыме -22 градуса, пасмурный день, без осадков. Северо-западный ветер 4 м/с.

В Губкинском -23 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 23 градуса, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко -14 градусов. Пасмурно, прогнозируется снег. Ветер восточный 3 м/с.

В Лабытнанги -23 градусов, солнечно, без осадков. Ветер западный 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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