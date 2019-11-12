2019-11-12T15:23:10+03:00
Происшествия

Ноябрянка, поверив мошеннице, перевела на неизвестные счета почти 300 тысяч рублей

Аферистка представилась сотрудником банка
Анна Полякова
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Ноябрянка, поверив мошеннице, перевела на неизвестные счета почти 300 тысяч рублейНоябрянка, поверив мошеннице, перевела на неизвестные счета почти 300 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Ноябрьска попалась на известную уловку мошенников, в результате потеряла почти 300 тысяч рублей. Женщине позвонила незнакомка и представилась сотрудником банковского учреждения.

По телефону она сообщила, что с банковской карты горожанки осуществляется списание денежных средств. Аферистка убедила женщину, что нужно заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, а для этого необходимо пройти к банкомату и совершить ряд операций. В результате северянка несколькими операциями перевела злоумышленнице 283 614 рублей.

В полицию она обратилась 8 ноября, когда поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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