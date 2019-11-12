2019-11-12T15:07:36+03:00
Политика

Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог

Губернатор Югры на пресс-конференции назвала причину участия в эксперименте
Лидия Шумкова
Поделиться:
Налоговый вопрос был одним из 60 заданных губернатору Югры на пресс-конференции. Фото Ивана ГорбуноваНалоговый вопрос был одним из 60 заданных губернатору Югры на пресс-конференции. Фото Ивана Горбунова
Изменить размер текста:

Наталья Комарова уверена, что налог для самозанятых даст мелким предпринимателям условия для выбора. Об этом губернатор Югры заявила на своей традиционной пресс-конференции сегодня, 12 ноября.

Она напомнила, что Югра включена в перечень регионов, где со следующего года будет реализовываться новый налоговый режим. С такой инициативой округ сам обратился в правительство РФ. Причиной тому стала в том числе положительная оценка результатов «эксперимента», который проводится в течение 2019 года в четырех регионах страны. По словам Натальи Комаровой, в настоящий момент там удовлетворены состоянием дел.

Налог для самозанятых предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников будут платить 4% с доходов при работе с физическими лицами или 6% – с компаниями, установив на смартфон приложение «Мой налог». Планируется, что с 1 января новый режим налогообложения распространится на 19 регионов.

К слову, за три часа журналисты, участвующие в пресс-конференции, успели задать Наталье Комаровой 60 вопросов. В прошлом году пресс-конференция с первым лицом региона также длилась порядка трех часов и ей успели задать 53 вопроса (в 2017 году их было 38). На пресс-конференцию тогда аккредитовалось 64 СМИ, в этом году – около 50.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябрянка, поверив мошеннице, перевела на неизвестные счета почти 300 тысяч рублей
После вмешательства прокуратура многодетная семья получит жилье в Мысе Каменном
В Салехарде открыли мемориальную доску в память о воинах 483-го Обдорского полка
Администрация Ноябрьска расплатилась за невыполненную работу
В Лабытнанги пройдет акция «Щедрый вторник»
За пять лет Ямал расселит миллион аварийных квадратных метров
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
Жительница Муравленко заплатила за картинку в интернете 10 тысяч рублей
Лабытнангцы выберут мероприятия для празднования годовщины Великой Победы
В Салехарде на правом берегу реки Шайтанки появится новый микрорайон
В Салехарде проверили на безопасность «Горку-парк»
Ямальские почтовики предложили призывникам альтернативную службу
На Ямале пройдет масштабный форум добровольцев
Десятилетний ямальский бильярдист завоевал «золото» международного турнира
В Тазовском прошел районный фестиваль «Казачья вольница»
В Салехарде обсуждают вопросы развития языка народа ханты
Сильнейшие борцы съедутся на всероссийский турнир в Тарко-Сале
Глава Ноябрьска пригласил горожан пообщаться во время прогулок
Тюменские сельхозпроизводители возвращаются в Тарко-Сале
«Подушки» на переправе Салехард-Лабытнанги ходят в штатном режиме
На Ямале сокращается задолженность предприятий по выплате зарплаты
В Ноябрьске водитель иномарки наехал на ребенка
Погода на Ямале 12 ноября: потеплеет до -16 градусов
Мэр Салехарда встретился с жильцами треснувшего дома