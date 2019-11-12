2019-11-12T15:01:26+03:00
Происшествия

После вмешательства прокуратура многодетная семья получит жилье в Мысе Каменном

Ямальцы ютились в опасном для жизни доме
Анна Полякова
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После вмешательства прокуратура многодетная семья получит жилье в Мысе КаменномПосле вмешательства прокуратура многодетная семья получит жилье в Мысе КаменномФото: Ольга Крыльцова
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Прокуратура Ямальского района обязала местную администрацию предоставить многодетной семье жилье взамен аварийного. До вмешательства надзорного ведомства им приходилось жить в опасном помещении. Семья, в которой воспитываются трое малолетних детей, признана малоимущей и поставлена на учет в органах местного самоуправления как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

Выяснилось, что еще в мае 2015 года органом местного самоуправления их жилой дом в селе Мыс Каменный признан аварийным и подлежащим сносу в срок до 31.12.2022.

На основании заключения экспертизы Торгово-промышленной палаты ЯНАО, проведенной в 2017 года, установлено наличие угрозы жизни и здоровью проживающих в жилом помещении. Тем не менее, орган местного самоуправления другое жилое помещение многодетной семье не предоставил.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации МО Мыс-Каменское о возложении обязанности предоставить заявителю и членам её семьи жилое помещение по договору соцнайма во внеочередном порядке.

После этого на орган местного самоуправления возложена обязанность обеспечить семью жильем, соответствующим санитарным и иным требованиям площадью не менее 73,9 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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