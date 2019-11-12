2019-11-12T14:40:48+03:00
Общество

В Салехарде открыли мемориальную доску в память о воинах 483-го Обдорского полка

Планируется найти описание его знамени и сделать копию
Анна Полякова
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В Салехарде открыли мемориальную доску в память о воинах 483-го пехотного Обдорского полка Фото: zsyanao.ruВ Салехарде открыли мемориальную доску в память о воинах 483-го пехотного Обдорского полка Фото: zsyanao.ru
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В Салехарде 9 ноября открыли мемориальную доску в память о воинах 483-го пехотного Обдорского полка, участвовавшего в сражениях Первой мировой войны. Инициатором ее установки в Обдорском остроге выступил депутат Заксобрания ЯНАО Валерий Степанченко.

По словам депутата, пока удалось лишь приоткрыть страницу истории Ямала времен Первой мировой войны. Установлены фамилии одного воина из Обдорска, четырёх – из села Мужи и одного – из несуществующего сейчас села Хэ. Известно, что 118 воинов пехотного Обдорского полка были награждены Георгиевскими крестами.

Депутат отметил, что восемь десятков дел, хранящихся в центральном архиве Москвы, вселяют уверенность, что при детальном изучении можно получить ещё много интересных сведений.

- Перед нами стоит задача - найти знамя Обдорского полка или хотя бы его описание, чтобы сделать копию. Мы планируем придать копии статус переходящего знамени и в день окончания Первой мировой войны 11 ноября вручать лучшему кадетскому классу на Ямале, – прокомментировал Валерий Степанченко.

Владыка Салехардский и Ново-Уренгойский Николай напутствовал собравшихся помнить предков. Настоятель храма в честь иконы «Всех скорбящих радость» отец Пётр провёл молитвенное поминовение по погибшим, сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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