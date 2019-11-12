Администрация Ноябрьска расплатилась за невыполненную работу

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-12T14:21:35+03:00

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Прокуратура Ноябрьска выявила в деятельности администрации города нарушения законодательства о контрактной системе.

В октябре 2018 года департамент заключил контракт на снос 12 аварийных жилых домов города на сумму более 6,5 млн. рублей. Заместитель главы администрации города работы принял и полностью оплатил, не взирая на то что, подрядчик их не выполнил в оговоренном объеме.

После вмешательства прокурора выявленные нарушения были устранены, оставшиеся аварийные дома снесены, территория очищена от мусора.

Кроме того, в отношении заместителя главы администрации возбуждено административное дело о нарушении законодательства о контрактной системе, по результатам рассмотрения которого виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU