Администрация Ноябрьска расплатилась за невыполненную работу
Прокуратура Ноябрьска выявила в деятельности администрации города нарушения законодательства о контрактной системе.
В октябре 2018 года департамент заключил контракт на снос 12 аварийных жилых домов города на сумму более 6,5 млн. рублей. Заместитель главы администрации города работы принял и полностью оплатил, не взирая на то что, подрядчик их не выполнил в оговоренном объеме.
После вмешательства прокурора выявленные нарушения были устранены, оставшиеся аварийные дома снесены, территория очищена от мусора.
Кроме того, в отношении заместителя главы администрации возбуждено административное дело о нарушении законодательства о контрактной системе, по результатам рассмотрения которого виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU