В Лабытнанги пройдет акция «Щедрый вторник»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-12T14:04:32+03:00

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Любой житель Лабытнанги может стать благотворителем, став участником акции «Щедрый вторник». Мероприятия в рамках Всемирного дня благотворительности, который отмечается 3 декабря, пройдут по всей стране в период с 19 ноября по 4 декабря 2019 года. Основная цель – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, сообщает администрация города.

В этот день участники собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети интернет. #ЩедрыйВторник – это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ, и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.

Участники могут сами выбрать формат акции, цели и механизмы сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU