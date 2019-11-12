За пять лет Ямал расселит миллион аварийных квадратных метров

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-12T13:41:28+03:00

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Миллиона аварийных квадратных метров жилья на Ямале нужно расселить за ближайшие пять лет. Такую амбициозную, очень сложную, но выполнимую задачу поставил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Замгубернатора ЯНАО по строительству Андрей Воронов рассказал о ходе ее выполнения.

По его словам, для того, чтобы Ямалу избавиться от аварийного жилья, муниципалитетам уже сейчас необходимо включить в списки дома со степенью износа 70% и выше. Сейчас готовятся списки, разрабатываются проекты под расселение. Муниципалитеты готовят участки, где уже в 2020 году начнется строительство.

Также замгубернатора акцентировал внимание на том, что пока аварийный дом не будет расселен, муниципалитеты вместе с управляющими компаниями должны следить за его состоянием и поддерживать ремонтными работами. Дома должны выдержать ещё два-три года, пока будет построено жильё под переселение жителей.

Разговор пошел и о расселения балков – специфических северных сооружений, которые фактически не являются жильём и не попадают под жилищные программы. Всего на территории округа находится 393 балка, при этом 159 семей живут в них с несовершеннолетними детьми.

- Этим летом были приняты специальные законодательные поправки, которые позволили вывести семьи с детьми в первоочередную категорию расселения. В этом году на расселение подали документы 66 семей с детьми, 51 семья уже получили свидетельство на выплату субсидии для покупки жилья в капитальном исполнении. В 2020 году мы планируем расселить из балков 69 семей с несовершеннолетними детьми, в 2021 году – оставшиеся 24 семьи, – отметил Воронов.

Чтобы претендовать нас субсидию, люди должны представить советующие документы или в суде доказать, что они жили в балке долгое время.

От бараков Салехард избавится не за один год. Тут сосредоточена практически четверть от общего объема аварийного фонда округа. И прежде, чем сносить дома, нужно построить новые, подчеркнул Андрей Воронов.

ИСТОЧНИК KP.RU