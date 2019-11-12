2019-11-12T13:15:39+03:00
Политика

В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа

Открытый диалог с журналистами ведет Наталья Комарова
Лидия Шумкова
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В Ханты-Мансийске началась традиционная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. Фото Ивана ГорбуноваВ Ханты-Мансийске началась традиционная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. Фото Ивана Горбунова
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В Ханты-Мансийске началась традиционная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. В студии телеканала «Югра» собралось более 100 представителей из 40 средств массовой информации – теле- и радиостанций, газет, журналов, интернет-сайтов муниципального, регионального и федерального уровня. В то же время трансляцию диалога главы региона и журналистов каждый желающий может посмотреть в онлайн-режиме в соцсетях и на сайте правительства.

Уже заданы первые вопросы самого разного характера – начиная от устройства зимников для связи труднодоступных населенных пунктов с большой землей и заканчивая налогообложением.

Коснулся разговор и соцсетей. Поскольку в стране есть запрос на сокращение дистанции между властью и населением, соцсети дают людям возможность озвучить свои проблемы напрямую чиновникам, включая и губернатора. Но приносит ли это пользу?

По мнению Натальи Комаровой, пользы от такой связи больше, чем вреда, поскольку чем больше обсуждаются проблемы, тем больше шанс получить результат. Однако и такая форма общения должна быть регламентирована.

- У людей, облаченных ответственностью, должностных лиц, нет того уровня свобод в соцсетях, какие представлены остальным пользователям, они должны соблюдать этику. Но и закрываться нет надобности, нужно присутствовать в соцсетях, поскольку так люди решают свои вопросы, - прокомментировала она.

Как известно, у губернатора Югры есть собственный аккаунт в инстаграме, хотя, с точки зрения жителей округа, она мало там присутствует. Тем не менее, Наталья Комарова заверила, что все поступившие к ней вопросы она анализирует и предлагает общие правила, которые помогут решить проблему.

В качестве примера она привела недавно поступившее в ее адрес обращение, касающееся объектов спортивной инфраструктуры окружного уровня, за пользование которыми с детей, приезжающих из муниципалитетов, берут деньги. Наталья Комарова дала по этому поводу поручение, чтобы дети независимо от того, откуда они прибыли, имели бесплатный доступ к таким объектам.

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