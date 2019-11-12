2019-11-12T13:03:27+03:00
Происшествия

Жительница Муравленко заплатила за картинку в интернете 10 тысяч рублей

Женщина отправила 10 тысяч рублей за несуществующий товар
Анна Полякова
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Жительница Муравленко заплатила за картинку в интернете 10 тысяч рублейЖительница Муравленко заплатила за картинку в интернете 10 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая 47-летняя горожанка. Она отдала 10 тысяч рублей, поверив картинке в интернете.

Когда поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. Правоохранителям она рассказала, что 30 октября на сайте нашла объявление о продаже интересующего ее товара. Договорившись с продавцом о покупке, перевела деньги, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские проводятся расследование, устанавливают причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники ОМВД России по г. Муравленко обращают внимание горожан на увеличение количества противоправных действий мошеннического характера с использованием сети Интернет, когда ямальцы пересылают деньги за несуществующий товар. Совершать свои покупки рекомендуют только на проверенных сайтах, о существовании которых можно узнать от знакомых, найти отзывы в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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