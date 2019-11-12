Лабытнангцы выберут мероприятия для празднования годовщины Великой Победы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-12T12:35:25+03:00

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Жители Лабытнанги сами выберут, какие мероприятия нужно провести в городе в честь 75-летней годовщины Великой Победы. Горожане примут участие в опросе на портале «Живём на Севере». Сбор предложений уже стартовал на платформе «Предлагай!».

Напомним, указом Президента РФ предстоящий год объявлен в стране Годом памяти и славы. В 2020 году Россия отметит 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В память об этом величайшем историческом событии будет организовано множество различных мероприятий по всей стране.

Масштабная праздничная программа в честь этой знаменательной даты будет сформирована и в Лабытнанги. Власти города решили выслушать мнение местных жителей. Каждый может выступить с инициативой. Самые жизнеспособные идеи буду включены в эту программу. До 2 декабря 2019 года от горожан ждут предложений, затем начнётся этап голосования, сообщает администрация Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU