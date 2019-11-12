2019-11-12T12:37:40+03:00
Общество

В Салехарде на правом берегу реки Шайтанки появится новый микрорайон

Первая очередь домов будет сдана в 2023 году
Анна Полякова
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В Салехарде на правом берегу реки Шайтанки появится новый микрорайон Фото: yanao.ruВ Салехарде на правом берегу реки Шайтанки появится новый микрорайон Фото: yanao.ru
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В Салехахарде 2020 году развернётся комплексная застройка. На правом берегу реки Шайтанки появится новый микрорайон, рабочее название которого «Обдорский». Проектируется он с учётом того, чтобы у каждой квартиры было своё машиноместо. Первая очередь домов будет сдана в 2023 году, а первые сваи начнут забивать уже в следующем году.

Здесь построят 5600 квартир. Дома будут переменной этажности – 6-8 этажей, сообщили в правительстве ЯНАО. Уже полностью продумана инфраструктура. Так, например, на этой территории уже достраивается детсад, позже появится ещё один и две большие школы.

- Сейчас проектировщики работают над фасадами домов. Когда проект будет полностью завершен, Фонд жилищного строительства округа проведет большую презентацию и подробно расскажет об этом новом жилом микрорайоне. Микрорайон должен получиться современным, удобным для проживания, – поделился информацией заместитель губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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